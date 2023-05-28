Эрдоган проголосовал в Стамбуле на выборах президента Турции

Турецкий лидер прибыл на избирательный участок в районе Ускюдар с женой

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, вновь борющийся за пост главы государства, проголосовал во втором туре выборов президента республики на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула, передает корреспондент ТАСС. Эрдоган прибыл со своей женой к участку в 12:05 по местному времени (совпадает с мск).

Участок расположен в средней школе имени Саффета Чеби. Эрдоган традиционно голосует там.

Как сообщает корреспондент ТАСС, Эрдоган провел порядка часа на избирательном участке, общаясь с избирателями, несмотря на дождь. Он прибыл в среднюю школу имени Саффета Чеби со своей женой Эмине в 12:05 по местному времени (совпадает с мск). Затем он вышел во двор школы к своим сторонникам, как раз в этот момент погода ухудшилась, и начался небольшой дождь. После этого турецкий лидер вышел на дорогу, ведущую к школе, где его окружили несколько сотен человек. Люди провожали Эрдогана лозунгами в его поддержку.

Район, где расположена школа, был перекрыт полицией с утра. У него собрались сотни местных жителей, которые скандировали лозунги в поддержку Эрдогана, десятки представителей турецких и зарубежных СМИ. Практически все дома в Ускюдаре украшены национальными флагами Турции и баннерами с изображением Эрдогана.

Ожидается, что после завершения голосования Эрдоган вылетит в Анкару и будет следить за подведением итогов выборов из президентского дворца.