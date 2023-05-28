Кылычдароглу призвал всех в Турции проголосовать, "чтобы освободиться от авторитаризма"

Кандидат от оппозиции принял участие в голосовании в столичном районе Чукурамбар

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Кандидат от оппозиции на выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу призвал каждого гражданина принять участие в выборах, "чтобы освободиться от авторитаризма"

"Я призываю каждого гражданина прийти на участки и проголосовать, чтобы освободиться от давления, от авторитарной власти, чтобы эта страна по-настоящему обрела свободу", - сказал он в воскресенье в столичном районе Чукурамбар, где отдал голос на выборах. Кылычдароглу сделал это в начальной школе Аржантин в присутствии десятков журналистов, среди которых были корреспонденты ТАСС.