28 мая, 09:33
Выборы президента Турции

Кылычдароглу призвал всех в Турции проголосовать, "чтобы освободиться от авторитаризма"

Кемаль Кылычдароглу проголосовал во втором туре выборов президента Турции
© Рамина Зейналова/ Юлия Шарифулина/ ТАСС

Кандидат от оппозиции принял участие в голосовании в столичном районе Чукурамбар

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Кандидат от оппозиции на выборах президента Турции Кемаль Кылычдароглу призвал каждого гражданина принять участие в выборах, "чтобы освободиться от авторитаризма"

"Я призываю каждого гражданина прийти на участки и проголосовать, чтобы освободиться от давления, от авторитарной власти, чтобы эта страна по-настоящему обрела свободу", - сказал он в воскресенье в столичном районе Чукурамбар, где отдал голос на выборах. Кылычдароглу сделал это в начальной школе Аржантин в присутствии десятков журналистов, среди которых были корреспонденты ТАСС. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипКылычдароглу, КемальВыборы президента Турции
© Информационное агентство ТАСС
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