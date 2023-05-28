Лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции подчеркнул, что им нужно предложить "человеческие условия"

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Турции, лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (НРП) Кемаль Кылычдароглу подтвердил намерение в случае победы отправить сирийских беженцев на родину, но подчеркнул, что им нужно предложить "человеческие условия".

"Мы хотим, чтобы они могли жить в своей собственной стране. Мы построим им дома, школы и детские сады и, таким образом, вернем их обратно. Тем самым будет ослаблена напряженность как для Европы, так и для нас", - утверждал Кылычдароглу. Он заверил, что в его планы не входит переправлять беженцев в Европу. "У нас нет намерения посылать их в Европу. Мы не хотим порождать проблемы, но [хотим] решить их посредством рациональной политики", - заявил кандидат от оппозиции в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.

В то же время Кылычдароглу отметил, что для создания "человеческих условий" для беженцев потребуются и деньги от ЕС. "Мы сядем и поговорим с ними [европейцами]", - сказал он.

Коснувшись проходящих в Турции выборов, Кылычдароглу выразил уверенность в том, что выиграет. "Мы победим и попрощаемся с [действующим главой государства Реджепом Тайипом] Эрдоганом демократическим путем", - утверждал он.

Газета уточнила, что интервью было записано в минувшую пятницу. Ранее Кылычдароглу уже заявлял, что в случае победы на выборах вышлет на родину всех сирийских беженцев. Он называл число 10 млн человек, однако турецкие власти сообщили, что данные Кылычдароглу не соответствуют действительности.

В воскресенье в Турции проходит второй тур президентских выборов. Первые итоги голосования, как ожидается, станут известны вечером. К 1 июня ЦИК планирует объявить окончательные результаты как президентских выборов, так и парламентских, которые прошли 14 мая. На высший государственный пост претендуют Эрдоган и Кылычдароглу.