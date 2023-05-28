Telegraph сообщила о переходе Украины к агрессивной мобилизации перед контрнаступлением

В Киеве стремятся восполнить потери в живой силе, пишет газета

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Украинские власти перешли к агрессивным методам мобилизации, стремясь восполнить потери в живой силе в преддверии контрнаступления. Об этом в субботу сообщила британская газета The Daily Telegraph.

В частности, издание рассказало историю одного из украинских военнослужащих, который был повторно призван на военную службу уже после возвращения из плена. Как указала газета, украинское военное командование пытается увеличить численность личного состава ВСУ в преддверии контрнаступления. Согласно The Daily Telegraph, повестки на Украине стали раздавать прямо на улице.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации. 2 мая 2023 года военное положение и мобилизация были в седьмой раз продлены на 90 дней, до 18 августа 2023 года.

Тема возможного контрнаступления ВСУ обсуждается в СМИ уже несколько месяцев, называются разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.