Эрдоган в Стамбуле и Кылычдароглу в Анкаре одновременно опустили бюллетени в урны

СМИ не исключили, что такая ситуация была изначально спланирована и отражает накал конкуренции между двумя политиками

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его конкурент Кемаль Кылычдароглу во втором туре выборов в воскресенье практически одновременно опустили заполненные бюллетени в урны в Стамбуле и Анкаре соответственно. Местные телеканалы показали в прямом эфире кадры из обоих городов.

Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал во втором туре выборов президента Турции © Александр Бурмистров/ ТАСС

Кандидаты практически секунда в секунду бросили бюллетени в урны и перешли к общению со СМИ. Комментаторы не исключают, что такая ситуация была изначально спланирована и отражает накал конкуренции между двумя политиками.

После голосования Эрдоган отметил, что "впервые в истории турецкой демократии выборы президента проходят в два тура". Он выразил надежду, что явка будет рекордной и приблизится к 90%, как в первом туре 14 мая.

Кемаль Кылычдароглу проголосовал во втором туре выборов президента Турции © Рамина Зейналова/ Юлия Шарифулина/ ТАСС

Кылычдароглу в свою очередь довольно резко высказался об атмосфере в стране в контексте выборов. Он призвал каждого гражданина прийти на участки и "проголосовать, чтобы освободиться от давления, от авторитарной власти, чтобы эта страна по-настоящему обрела свободу".

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось в 08:00 по местному времени (совпадает с мск). Избирательные участки будут открыты до 17:00, после чего начнется подсчет голосов. Первые итоги голосования, как ожидается, станут известны в воскресенье вечером. К 1 июня ЦИК планирует объявить окончательные результаты как президентских выборов, так и парламентских, которые прошли 14 мая.