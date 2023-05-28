В Анкаре увеличилась активность избирателей, несмотря на погоду

В городе утром было жарко, а к полудню начался дождь с градом

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Палящая жара с утра, а после ливень с градом к полудню не смогли сбить активность избирателей в Анкаре, к середине дня поток людей, желающих проголосовать во втором туре президентских выборов страны, только увеличился, передают корреспонденты ТАСС.

Несмотря на переменчивую погоду, избиратели в столичном районе Чанкая все активнее идут к избирательным участкам. Пожилые люди встречаются в потоке людей, пришедших отдать свой голос, так же часто, как молодежь. Избиратели старше 40 лет в беседе с корреспондентами ТАСС нередко называли действующего президента, лидера Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве кандидата, которого они поддерживают во втором туре. При этом представители молодежи все чаще сообщали, что отдали свой голос за лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу.

Кылычдароглу прибыл на избирательный участок в сопровождении жены. Избиратели встречали его овациями. Они скандировали предвыборные лозунги лидера оппозиции, фотографировались с ним и пожимали ему руку. Кылычдароглу проголосовал на участке в районе полудня.

Как убедились корреспонденты ТАСС, на участках соблюдается порядок, и волеизъявлению граждан никто не мешал. Как сообщил журналистам глава Высшего избирательного совета (Центризбирком) Турции Ахмет Енер, голосование во втором туре выборов президента по всей стране проходит без инцидентов. В этом году выборы носят исторический характер - в октябре Турция отметит 100-летие со дня основания.

О втором туре

В воскресенье в Турции проходит второй тур выборов главы государства. ЦИК Турции 19 мая огласил итоговые данные первого тура. Согласно этим данным, Эрдоган набрал 14 мая 49,52% голосов избирателей, Кылычдароглу - 44,88%, Оган - 5,17% голосов. Таким образом набравший наименьшее число голосов Оган из гонки выбыл. Во втором раунде победитель из двух кандидатов будет определен простым большинством голосов.