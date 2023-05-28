В Иране заявили, что граница с Афганистаном находится под контролем

Командующий сухопутными войсками вооруженных сил исламской республики бригадный генерал Киюмарс Хейдари отметил, что иранское присутствие на границе не означает какой-либо опасности для Тегерана

ТАСС, 28 мая. Граница Ирана и Афганистана находится под контролем сухопутных войск и погранслужб исламской республики. Об этом заявил в воскресенье командующий сухопутными войсками (СВ) вооруженных сил Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари в ходе своего визита в пограничную с Афганистаном провинцию Систан и Белуджистан.

"Граница [Ирана] с Афганистаном контролируется сухопутными и пограничными войсками, сейчас в приграничном районе установлена полная безопасность, - приводит его слова агентство Tasnim. - Мы много раз указывали на то, что наше присутствие на границе не означает, что для нас существует какая-то опасность. <...> До тех пор, пока другое государство соблюдает международное законодательство, мы будем придерживаться принципов взаимного уважения и добрососедства. Однако если другая сторона не пожелает соблюдать правила, принятые на международном уровне, она столкнется с другим отношением [со стороны Ирана]".

Генерал Хейдари прибыл в Систан и Белуджистан на фоне столкновений с силами движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые произошли в субботу в приграничных районах афганской провинции Нимроз.

Инцидент на границе

В субботу агентство Tasnim сообщило о столкновениях на ирано-афганской границе, в ходе которых стороны использовали стрелковое оружие и легкую технику. Как информировал заместитель начальника сил правопорядка республики генерал Касем Резаи, талибы обстреляли КПП "Сасоли", "что повлекло за собой решительный ответ". В результате боестолкновений один иранский пограничник погиб, еще двое получили ранения. Агентство утверждает со ссылкой на источники в погранвойсках Ирана, что талибы понесли большие потери, однако их точное число не приводится.

Вскоре после этого появилась информация, что командир элитных формирований талибов "Насир Бадри" Абдул Хамид Хорасани якобы объявил Ирану войну. В свою очередь представитель МВД во временном правительстве "Талибана" Абдула Нафи Такора обвинил Иран в обстреле территории Афганистана. По его словам, потери составили два человека убитыми с каждой стороны.

В то же время представитель МВД талибов подчеркнул, что "в настоящее время ситуация под контролем, Исламский эмират Афганистан (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) не одобряет столкновения с соседями", сообщил в субботу афганский телеканал TOLOnews.

С подобным заявлением выступило в субботу и министерство обороны "Талибана". "Иранские солдаты открыли огонь в приграничной зоне, что привело к столкновениям, - привел заявление ведомства TOLOnews. - Разжигание конфликта не в интересах сторон, Исламский Эмират Афганистан считает диалог разумным способом решения любой проблемы".

На настоящий момент никаких официальных объявлений о начале военных действий не поступало ни от руководства Ирана, ни от лидеров "Талибана". Более того, КПП "Милак" на ирано-афганской границе, которое было закрыто после начала боестолкновений, в воскресенье возобновило свою работу, сообщило агентство Tasnim.

Боестолкновения талибов с иранскими пограничниками происходили и раньше, в том числе в декабре 2021 года и июле 2022 года. В этой связи министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян выразил в четверг свою обеспокоенность в связи с участившимися в последнее время инцидентами на границе между Ираном и Афганистаном.