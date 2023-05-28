Мэр Анкары проголосовал на выборах президента Турции

Мансур Яваш считает, что явка во втором туре выборов может быть ниже, чем в первом

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Мэр Анкары Мансур Яваш, представляющий оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП), проголосовал в воскресенье во втором туре президентских выборов в Турции.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, переменчивая погода - жара сменялась дождем с ураганным ветром и градом - не остановила сторонников оппозиции: они собрались у Анатолийского лицея имама-хатипа в районе Умиткёй, расположенного в 20 км к западу от центра столицы.

Около 100-150 человек бурными овациями встретили мэра, а после голосования благодарили его за работу. Молодежь при этом активно скандировала оппозиционные лозунги "Все будет очень хорошо", "Анкара вами гордится".

Яваш не стал общаться с представителями СМИ. Во время заявления он поделился ожиданиями, что явка во втором туре выборов может быть ниже, чем в первом. Не менее бурными овациями собравшиеся проводили своего кумира.

Ранее на выборах в Стамбуле и Анкаре проголосовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, борющийся за переизбрание, и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

В воскресенье в Турции проходит второй тур выборов главы государства. Высшая избирательная комиссия 19 мая огласила результаты первого тура. Согласно этим данным, Эрдогана поддержали 49,52% проголосовавших, Кылычдароглу - 44,88%. Во втором туре победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.