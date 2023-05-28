Лукашенко призвал переживающих за ядерное оружие вступить в союз России и Белоруссии

В этом случае, по словам президента республики, "будет ядерное оружие на всех"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если "кто-то переживает", то ему надо вступить в союз с Россией и Белоруссией и "будет ядерное оружие на всех".

"Если кто-то переживает - не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг - так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. Это очень просто. В союз Белоруссии с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех", - сказал Лукашенко в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент эфира которой журналист Павел Зарубин выложил в воскресенье в Telegram-канале.

Президент добавил, что это лично его мнение. "Но думаю, что это возможно", - подчеркнул он.

"Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться", - заключил Лукашенко.

24 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума обратил внимание на наличие феномена в виде союзного государства в структуре ЕАЭС. Он указал, что взаимодействие в рамках союзного государства, где "даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", отличается от уровня интеграции с Арменией, Казахстаном и Киргизией.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве президентами Борисом Ельциным и Александром Лукашенко. Он вступил в силу 26 января 2000 года и является бессрочным. Президент России Владимир Путин заявил 25 марта, что РФ по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Как сообщал глава российского государства, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для возможности применения специальных боеприпасов. 26 мая Лукашенко сообщил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже началось.