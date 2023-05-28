28 мая, 11:24
Столкновения в Судане

Армия Судана объявила о готовности продлить гуманитарное перемирие со спецназом

Его срок истекает 29 мая

КАИР, 28 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Судана объявили в воскресенье о готовности продлить действующий режим гуманитарного перемирия с силами быстрого реагирования (спецназом). Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

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По его информации, армия "подтвердила приверженность соглашению о краткосрочном прекращении огня", подписанному в городе Джидда, и заявила о "готовности продлить срок действия режима", который истекает вечером 29 мая.

В субботу о готовности продолжить переговоры о продлении гуманитарного перемирия объявил представитель спецназа.

В понедельник вечером в Судане вступило в силу соглашение о прекращении огня сроком на семь дней, инициаторами которого стали Саудовская Аравия и США. Однако армия и спецназ уже несколько раз выступали со взаимными обвинениями в нарушении перемирия, приводя примеры нападений на подразделения каждой из сторон. 

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