Лукашенко считает, что столкновение с Украиной было неизбежно

По словам белорусского президента, Москва упредила развитие этих событий

ТАСС, 28 мая. Столкновение с Украиной произошло бы если не сейчас, то позже, но уже на худших для России и Белоруссии условиях. Поэтому Москва упредила развитие этих событий, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"А то, что с Украиной столкновение произошло. Если бы это не произошло в феврале 2022 года, это произошло бы позже, но на худших условиях для России, для нас - для Белоруссии, России. Это было бы худшее, хуже. Вы упредили развитие этих событий", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

По его словам, СВО - это одна из деталей в глобальном противостоянии за многополярность. Препятствуя такому мироустройству, Запад столкнулся прежде всего с Россией, пояснил Лукашенко.

"Мы ведем сегодня борьбу за многополярный мир, а это в интересах всех - и Китая, и индусов, и арабов, и Африки, и Латинской Америки. Это для них главное. И то, что мы оказались по эту сторону баррикад, а по ту сторону - Запад, ну это стечение обстоятельств, потому что против нас наносился, повторяю, против нас прежде всего наносился удар", - подчеркнул он.