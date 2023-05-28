В Стамбуле проводят расследование в связи с дезинформацией о выборах

Местные СМИ информируют о перепалках между избирателями на некоторых участках, но они не носят массового характера

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание пяти подозреваемых в рамках расследования дела о распространении дезинформации о втором туре выборов президента Турции, который проходит в воскресенье. Об этом сообщил телеканал TRT.

"Республиканская прокуратура Стамбула начала официальное расследование в связи с распространением в соцсетях провокационной информации о втором туре выборов президента с целью введения общественности в заблуждение и нарушения общественного порядка. К настоящему времени в рамках расследования дела принято решение о задержании пяти подозреваемых", - приводит телеканал выдержку из заявления прокуратуры.

Как сообщили ТАСС в полиции Стамбула, в целом голосование проходит спокойно и без серьезных инцидентов. Местные СМИ информируют о перепалках между избирателями на некоторых участках, однако они не носят массового характера.

Голосование завершится в 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Предварительные итоги выборов, как ожидается, станут известны в течение нескольких часов.