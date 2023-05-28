Reuters: КНДР в пандемию возвела сотни километров заграждений на границе с КНР и Россией

Как отмечает агентство, Пхеньян таким образом "отрезал пути, которые использовали контрабандисты и перебежчики", а также усилил контроль за "потоками информации, товаров и людей"

СЕУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Власти КНДР установили или обновили заграждения протяженностью несколько сотен километров на границе с Китаем и Россией во время пандемии. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на анализ спутниковых фотографий и свидетельства перебежчиков.

Анализ спутниковых данных был проведен совместно с Миддлберийским институтом по изучению международных проблем в городе Монтерей (штат Калифорния). По их данным, после начала пандемии КНДР построила "сотни километров новых или модернизированных заборов, стен на границе" с Россией и Китаем, а также пограничные посты, "отрезав пути, которые использовали контрабандисты и перебежчики". Это также усилило контроль за "потоками информации, товаров и людей" на границе, указывает агентство.

"Традиционный путь между Северной Кореей и Китаем фактически закрыт, если ситуация существенно не изменится", - сказал южнокорейский пастор по фамилии Ким, оказывавший содействие перебежчикам.

По словам сотрудника Миддлберийского института Дэйва Шмерлера, новые или расширенные объекты инфраструктуры безопасности, в том числе проволочные ограждения, бетонные стены, двойные заграждения и погранпосты, выявлены на протяжении как минимум 489 км границы. По словам одного из перебежчиков, на границе были установлены в том числе камеры наблюдения.

Агентство указывает, что смогло оценить ситуацию не на всей протяженности границы в силу отсутствия снимков в некоторых местах, географических особенностей местности и погодных условий. Граница КНДР с КНР составляет около 1 400 км, с Россией - 18 км. Новые данные отсутствовали по 353 км границы. Были проанализированы снимки, сделанные с 2019 по 2023 год.

В 2022 году из КНДР в Южную Корею прибыло всего 67 перебежчиков, в 2019 году их было 1 047 человек. Reuters отмечает, что этот показатель снижался и до пандемии.