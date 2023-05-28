28 мая, 12:07
Столкновения в Судане

Губернатор Дарфура призвал жителей взяться за оружие для защиты

По словам Мини Арку Минави, нападения на мирных граждан участились

КАИР, 28 мая. /ТАСС/. Губернатор региона Дарфур на западе Судана Мини Арку Минави обратился в воскресенье к местным жителям с призывом взяться за оружие, чтобы защищать себя в ходе участившихся во время конфликта между армией и силами быстрого реагирования (спецназа) нападений. Такое заявление он опубликовал на своей официальной странице в Twitter.

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"Количество нападений на мирных граждан участилось, <...> поэтому я призываю всех наших граждан, жителей Дарфура, старых и молодых, женщин и мужчин, взяться за оружие для защиты своей собственности", - говорится в заявлении.

По информации телеканала Al-Hadath, столкновения между суданской армией и спецназом в Дарфуре продолжаются, несмотря на соглашение о семидневном перемирии между конфликтующими сторонами. 

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