В Турции задержали не менее пяти человек за провокационные сообщения о выборах

Их обвинили в попытке нарушить общественный порядок

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали в воскресенье пять человек из-за распространения провокационных сообщений в соцсетях о втором туре выборов президента Турции. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Стамбула.

Их обвиняют в попытке нарушить общественный порядок путем публикации в социальных сетях провокационных и манипулятивных сообщений, которые могли бы создать у общественности неверное, нереальное или ложное восприятие о ходе голосования на втором туре президентских выборов.