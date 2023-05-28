28 мая, 12:07,
обновлено 28 мая, 12:12
Выборы президента Турции

В Турции задержали не менее пяти человек за провокационные сообщения о выборах

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Их обвинили в попытке нарушить общественный порядок

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали в воскресенье пять человек из-за распространения провокационных сообщений в соцсетях о втором туре выборов президента Турции. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Стамбула.

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Их обвиняют в попытке нарушить общественный порядок путем публикации в социальных сетях провокационных и манипулятивных сообщений, которые могли бы создать у общественности неверное, нереальное или ложное восприятие о ходе голосования на втором туре президентских выборов. 

Теги:
ТурцияВыборы президента Турции
© Информационное агентство ТАСС
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