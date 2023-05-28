Эрдоган раздавал деньги на избирательном участке в Стамбуле

Как сообщил корреспондент ТАСС, в руках у действующего лидера республики были купюры номиналом 200 турецких лир

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Действующий турецкий лидер и кандидат на новый срок Реджеп Тайип Эрдоган при посещении в воскресенье избирательного участка в Стамбуле, где он голосовал на выборах президента во втором туре, раздавал деньги находившимся там подросткам, передает корреспондент ТАСС. В руках у него были купюры достоинством 200 турецких лир (примерно 800 рублей по текущему курсу).

Турецкий лидер раздавал деньги и во время голосования в первом туре президентских выборов, который состоялся 14 мая.

В свою очередь телеканал Sozcu распространил сюжет с того же участка, на котором видно, как один из избирателей крикнул Эрдогану: "10 лет пытаюсь дойти до тебя".

По утверждению телеканала, Эрдоган попросил находившихся рядом с мужчиной людей успокоить его.

Эрдоган пробыл на участке в средней школе имени Саффета Чеби в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула около часа. Район, где расположена школа, был перекрыт полицией с утра. У него собрались сотни местных жителей, которые скандировали лозунги в поддержку действующего президента.

Обстановка в Стамбуле

Обстановка в центральной части Стамбула незадолго до завершения голосования во втором туре выборов президента Турции вполне спокойная. Усиления мер безопасности не отмечено, передает корреспондент ТАСС, побывавший в районах площади Таксим, пешеходной улицы Истикляль, на нескольких улицах района Бейоглу, выходящих к Галатскому мосту.

Полицейские наряды в одном из самых популярных районов Стамбула дежурят и в обычные дни. Нет ничего необычного в нахождении нарядов и в районе парка Гези за площадью Таксим. На вопрос, не усиливали ли меры безопасности, представитель полиции ответил: "А зачем? Все спокойно". Аналогично ответил и полицейский на улице Истикляль. "Вы же видите, все спокойно, люди гуляют, все как обычно", - сказал он.

Представители полиции также сообщили, что голосование на выборах прошло спокойно, серьезных инцидентов нет.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу ранее сообщил, что в обеспечении безопасности выборов в стране задействовано свыше 600 тыс. представителей силовых структур.

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось в 08:00 местного времени (совпадает с мск). Избирательные участки будут открыты до 17:00, после чего начнется подсчет голосов. Первые итоги голосования, как ожидается, станут известны в воскресенье вечером.

На высший государственный пост претендуют действующий президент Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.