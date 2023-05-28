СМИ: комитет "6+6" Ливии достиг консенсуса по участию в выборах лиц с двойным гражданством

Кроме того, он договорился по вопросу участия в президентских и парламентских выборах бывших функционеров режима лидера Джамахирии Муаммара Каддафи

КАИР, 28 мая. /ТАСС/. Ливийский Объединенный комитет "6+6", в который входят представители Высшего государственного совета и Палаты представителей (действующего однопалатного парламента), достиг консенсуса по одному из главных спорных вопросов - об участии в президентских и парламентских выборах лиц с двойным гражданством. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на источник.

"Комитет "6+6" соглашается выдвинуть кандидатов с двойным гражданством при условии, что они откажутся от своего иностранного гражданства в случае победы", - приводит телеканал слова источника.

Также, согласно информации телеканала, комитет "6+6" достиг консенсуса по вопросу участия в президентских и парламентских выборах бывших функционеров режима лидера Джамахирии Муаммара Каддафи. "Комитет "6+6" договорился отказаться от выдвижения функционеров прежнего режима", - приводит Al-Hadath слова источника.