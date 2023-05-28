СМИ анонсировали визит президента Израиля в Азербайджан 30 мая

Ицхак Герцог проведет переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, встретится с представителями еврейской общины и примет участие в специальном мероприятии, посвященном 75-летию независимости еврейского государства, сообщила газета The Jerusalem Post

ТАСС, 28 мая. Президент Израиля Ицхак Герцог прибудет в Азербайджан по приглашению своего азербайджанского коллеги Ильхама Алиева 30 мая. Об этом сообщила в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post.

По ее данным, визит главы еврейского государства продлится два дня. Помимо переговоров с Алиевым, Герцог планирует встречу с представителями еврейской общины Азербайджана и участие в специальном мероприятии, посвященном 75-летию независимости Израиля. В качестве основной цели визита израильского президента газета называет укрепление стратегических связей между двумя государствами.

Герцога в его поездке в Баку будет сопровождать министр внутренних дел и здравоохранения Израиля Моше Арбель, который планирует обсудить со своими азербайджанскими коллегами сотрудничество в медицинской сфере. Ожидается, что стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в этой области.

18 апреля министр иностранных дел Израиля Эли Коэн посетил с визитом Баку, где он провел переговоры с президентом страны Алиевым, министром экономики республики Микаилом Джаббаровым, а также со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.