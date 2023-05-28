В Грузии заявили, что не участвовали в переговорах с Россией о возобновлении авиарейсов

Мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее также отметил, что Грузия и РФ не вели переговоров о восстановлении прямого авиасообщения между двумя странами

ТБИЛИСИ, 28 мая. /ТАСС/. Грузинская сторона не принимала участия в переговорах с Россией о возобновлении прямого авиасообщения. Об этом в воскресенье сообщил журналистам глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.

"Власти Грузии не принимали участия ни в каких переговорах [с РФ]", - заявил Дарчиашвили.

Ранее в воскресенье генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе также заявил, что Грузия и Россия не вели переговоров о восстановлении прямого авиасообщения между двумя странами.

Президент РФ Владимир Путин на встрече 26 мая с членами "Деловой России" заявил, что грузинское руководство неоднократно ставило вопросы об отмене виз и возобновлении нормальных авиаперевозок.