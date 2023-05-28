В Турции завершили работу избирательные участки на президентских выборах

В стране и за ее пределами было установлено 191,8 тыс. урн для голосования

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Избирательные участки во втором туре выборов президента Турции закрылись в воскресенье в 17:00 по местному времени (совпадает с мск).

Всего в стране и за ее пределами было установлено 191,8 тыс. урн для голосования. После завершения голосования Высший избирательный совет (центризбирком) Турции сразу приступит к подсчету голосов. Через некоторое время, как ожидается, будет снят запрет на обнародование предварительных результатов.

Правом голоса обладают 64 млн турецких граждан внутри страны и за ее пределами. За границей голосование завершилось 24 мая, и бюллетени уже доставлены в Анкару, где они тоже будут посчитаны после закрытия участков.

Журналисты прибывают в пресс-центр, чтобы следить за итогами второго тура выборов президента Турции © ТАСС

Голосование в 81 провинции республики проходило без значительных нарушений и происшествий на фоне значительно усиленных мер безопасности, которые обеспечивали более 600 тыс. сотрудников полиции и жандармерии. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган традиционно голосовал в Стамбуле, в то время как его соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, сделал это в Анкаре.

Для победы во втором туре кандидату нужно набрать более 50% голосов. Первые итоги голосования, как ожидается, станут известны в воскресенье вечером. К 1 июня ЦИК планирует объявить окончательные результаты как президентских выборов, так и парламентских, которые прошли 14 мая.

© Рамина Зейналова/ Юлия Шарифулина/ ТАСС

Необычные костюмы избирателей

Как сообщил корреспондент ТАСС, жительница района Сарыер вошла в начальную школу Аязага вместе со своим ягненком. На животном был надет вязаный свитер в черно-белую полоску и шарф. Соответствующие кадры передало агентство Ihlas.

В Эсеньюрте избиратель Назим Джихан пришел проголосовать со своим попугаем ара. Птица по кличке "Паша" (с ударением на последний слог, почетный титул высших чиновников в Османской империи) красно-сине-зеленой расцветки вела себя спокойно. Хозяин птицы был одет в костюм османской эпохи - длинный халат, жилет и наплечники из дубленой кожи. На голове Джихана был тюрбан. По словам Джихана, он молился до утра перед выборами, чтобы в стране все было хорошо.

В Бурсе актер местного театра Бахтияр Кескин пришел голосовать в костюме оленя: он был одет в комбинезон светло-коричневого цвета, его лицо закрывала маска с рогами. В нескольких городах на выборы приходили отряды османских воинов. В Карсе были замечены голосующие в кавказских нарядах. В Адане Джан Шашкын прибыл на участок в костюме Человека-паука.

В Измире и Эрзуруме группы людей прибыли на голосование на лошадях. В Дюздже только что зарегистрировавшая брак пара первым делом пришла проголосовать. Невеста в белом платье и жених в черном костюме-тройке позировали членам комиссии и журналистам перед урной для голосования. В Денизли управляющий рестораном Мехмет Кывылджым приехал на участок для голосования на лошади и с попугаем на плече.

Как убедились корреспонденты ТАСС в Анкаре и Анталье, на избирательных участках было много котов.