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обновлено 28 мая, 14:18
Выборы президента Турции

Эрдоган призвал сторонников охранять урны для голосования до подведения итогов выборов

Избирательные участки в 81 провинции Турции закрылись в 17:00 по местному времени

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал в воскресенье своих сторонников на избирательных участках охранять урны для голосования до подведения итогов второго тура президентских выборов.

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"Я хотел бы поблагодарить всех и каждого, кто с раннего утра самоотверженно работал на избирательных участках. Я призываю всех моих братьев и сестер защищать урны для голосования до подведения итогов. Настало время защитить волю нашего народа", - подчеркнул он в записи, опубликованной на его странице в Twitter.

Избирательные участки в 81 провинции Турции закрылись в 17:00 по местному времени (совпадает с мск). 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипКылычдароглу, КемальВыборы президента Турции
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