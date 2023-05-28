Эрдоган призвал сторонников охранять урны для голосования до подведения итогов выборов

Избирательные участки в 81 провинции Турции закрылись в 17:00 по местному времени

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал в воскресенье своих сторонников на избирательных участках охранять урны для голосования до подведения итогов второго тура президентских выборов.

"Я хотел бы поблагодарить всех и каждого, кто с раннего утра самоотверженно работал на избирательных участках. Я призываю всех моих братьев и сестер защищать урны для голосования до подведения итогов. Настало время защитить волю нашего народа", - подчеркнул он в записи, опубликованной на его странице в Twitter.

Избирательные участки в 81 провинции Турции закрылись в 17:00 по местному времени (совпадает с мск).