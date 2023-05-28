ЦИК Турции не зарегистрировал инцидентов, способных повлиять на исход второго тура выборов

Как отметил глава центризбиркома Ахмет Енер, поступившие в ЦИК возражения были рассмотрены

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Высший избирательный совет (центризбирком) Турции не зарегистрировал инцидентов, которые могли бы повлиять на ход голосования во втором туре выборов президента. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава ЦИК Ахмет Енер.

"Голосование во втором туре выборов президента завершено. Никаких негативных событий, способных повлиять на процесс голосования, не было зарегистрировано. Поступившие в ЦИК возражения рассмотрены и ответы направлены в региональные избиркомы", - сообщил он.

Енер не уточнил, когда именно совет планирует снять запрет на оглашение предварительных результатов выборов. Как только будет принято решение на этот счет, о нем проинформируют СМИ, сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Избирательные участки в Турции закрылись в 17:00 (совпадает с московским). Сразу после этого комиссии в присутствии наблюдателей и представителей партий приступили к подсчету голосов. По мере подсчета протоколы голосования будут поступать в ЦИК.

Предварительные итоги обработки почти 100% бюллетеней, как ожидается, станут известны в воскресенье вечером. К 1 июня ЦИК планирует объявить окончательные результаты как президентских, так и парламентских выборов, которые прошли 14 мая.

На высший государственный пост претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.