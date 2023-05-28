Оппозиция утверждает, что ее наблюдателю сломали ребра на избирательном участке в Стамбуле

Власти пока никак не прокомментировали это заявление

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Турецкая оппозиция обвинила власти страны в организации провокаций во время голосования во втором туре выборов президента, который прошел в это воскресенье. Как заявила журналистам глава стамбульского отделения основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Джанан Кафтанджиоглу, наблюдатель от оппозиции был избит на избирательном участке в мегаполисе, ему сломами ребра.

"К сожалению, после 15:00 мы начали получать информацию о провокациях в ряде школ, где были открыты избирательные участки. Так, в районе Эсенюрт был сильно избит наш уполномоченный, ему сломали ребра", - сказала она, не сообщив, при каких обстоятельствах произошел инцидент. Власти пока никак не прокомментировали это заявление.

Голосование в Турции проходило с 08:00 по местному времени (совпадает с мск) до 17:00. Первые итоги, как ожидается, станут известны в воскресенье вечером.

На высший государственный пост претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.