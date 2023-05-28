Кылычдароглу заявил, что Турция и Россия всегда были близкими друзьями

Отношения Анкары и Москвы будут сохраняться и развиваться, считает лидер оппозиции

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Анкара и Москва всегда были друзьями, отношения между ними будут сохраняться и развиваться. Об этом заявил лидер оппозиции Турции Кемаль Кылычдароглу в эфире телеканала "Россия-24".

"Турция и Россия всегда были близкими друзьями, наши отношения будут сохраняться и развиваться", - сказал он.

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции проходило с 08:00 местного времени (совпадает с мск) до 17:00. Первые итоги голосования, как ожидается, станут известны в воскресенье вечером.

На высший государственный пост претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.