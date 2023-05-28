Избирательные комиссии в Турции приступили к подсчету голосов

На высший государственный пост претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Избирательные участки в Анкаре, подготовленные к проведению второго тура президентских выборов Турции, завершили свою работу ровно в 17:00 (совпадает с московским), начался подсчет голосов.

Как убедились корреспонденты ТАСС на участках в разных городах Турции, в 17:01 избирательные комиссии приступили к вскрытию урн. Голоса считают вручную.

Избирателям в течение дня предлагался бюллетень с портретами двух кандидатов - действующего президента, лидера Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (НРП) Кемаля Кылычдароглу. Под каждой фотографией было предусмотрено специальное поле для печати, которую граждане получали при регистрации на участке. Голосующие проставляли соответствующую печать под изображением своего кандидата.

Турецкие граждане всех возрастов активно голосовали на избирательных участках в том числе в столичном регионе, несмотря на палящую жару с утра и проливной ливень с градом к полудню. В этом году выборы носят исторический характер - в октябре Турция отметит 100-летие со дня основания.

На участках в Анкаре, Стамбуле и Анталье, которые посетили журналисты ТАСС, с открытия в 08:00 и на протяжении всего времени работы соблюдался порядок и волеизъявлению граждан никто не мешал.

Как сообщил журналистам в Анкаре глава Высшего избирательного совета (Центризбирком) Турции Ахмет Енер, в ведомстве рассчитывают в более короткие сроки подсчитать результаты, чем в первом туре, поскольку сейчас в гонке остались только два кандидата. По его словам, пока запрет на оглашение предварительных итогов подсчета голосов действует до 21:00. "После 17:00 комиссия соберется и оценит ситуацию. Если будет принято решение снять запрет в более раннее время, мы об этом сообщим", - добавил он.

О втором туре

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось в 08:00 по местному времени. Первые итоги голосования, как ожидается, станут известны в воскресенье вечером. К 1 июня ЦИК планирует объявить окончательные результаты как президентских выборов, так и парламентских, которые прошли 14 мая.

На высший государственный пост претендуют действующий президент Эрдоган и лидер оппозиции Кылычдароглу.