28 мая, 14:41

Источник сообщил, что явка во втором туре выборов в Турции была ниже, чем в первом

© ТАСС

В первом туре выборов явка, по официальным данным, составила 87%

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Явка избирателей во втором туре голосования на выборах президента Турции, который прошел в это в воскресенье, была ниже, чем в первом, состоявшемся 14 мая. Об этом сообщил источник в турецкой оппозиции, единый представитель которой Кемаль Кылычдароглу противостоял действующему турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Явка, по имеющимся у нас предварительным данным, была ниже. Вряд ли она достигнет уровня, о котором говорил Эрдоган", - утверждал он.

В первом туре выборов явка, по официальным данным, составила 87%. Эрдоган ранее в воскресенье заявил, что она была в районе 90% и выразил надежду, что явка по итогам голосования 28 мая будет "рекордной, в районе 90%". 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипКылычдароглу, Кемаль
© Информационное агентство ТАСС
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