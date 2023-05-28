ЦИК Турции с 18:15 снял запрет на обнародование данных обработки бюллетеней на выборах

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Высший избирательный совет (Центризбирком) Турции снял в воскресенье запрет на обнародование результатов обработки бюллетеней на втором туре президентских выборов. Об этом заявил глава ЦИК Ахмет Енер.
"Прежде всего хочу сообщить, что преждевременная публикация данных подсчета - это нехорошо. Просим соблюдать правила, установленные ЦИК. С 18:15 снимается запрет на обнародование результатов для СМИ", - сказал он.
Некоторые турецкие СМИ примерно за 10 минут до заявления о снятии запрета начали обнародовать предварительные данные подсчета.