28 мая, 15:13,
обновлено 28 мая, 15:28
Выборы президента Турции

ЦИК Турции с 18:15 снял запрет на обнародование данных обработки бюллетеней на выборах

© Рамина Зейналова/ Юлия Шарифулина/ ТАСС

Глава Центризбиркома республики Ахмет Енер выразил недовольство публикацией СМИ данных голосования до снятия запрета

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Высший избирательный совет (Центризбирком) Турции снял в воскресенье запрет на обнародование результатов обработки бюллетеней на втором туре президентских выборов. Об этом заявил глава ЦИК Ахмет Енер.

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"Прежде всего хочу сообщить, что преждевременная публикация данных подсчета - это нехорошо. Просим соблюдать правила, установленные ЦИК. С 18:15 снимается запрет на обнародование результатов для СМИ", - сказал он.

Некоторые турецкие СМИ примерно за 10 минут до заявления о снятии запрета начали обнародовать предварительные данные подсчета. 

Теги:
ТурцияВыборы президента Турции
© Информационное агентство ТАСС
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