Обстановка в центре Анкары спокойная после начала подсчетов голосов

Как отметил корреспондент ТАСС, локальных стычек отдельных групп сторонников двух кандидатов не зафиксировано

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Обстановка в центральной части Анкары после начала подсчета голосов во втором туре президентских выборов вполне спокойная. Локальных стычек отдельных групп сторонников двух кандидатов не зафиксировано, передает корреспондент ТАСС.

На улицах, примыкающих к центральной площади Кызылай, дежурят наряды полиции, горожане и гости столицы ведут себя спокойно.

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось в 08:00 по местному времени (совпадает с московским) и завершилось в 17:00. К 1 июня ЦИК планирует объявить окончательные результаты как президентских выборов, так и парламентских, которые прошли 14 мая.

На высший государственный пост претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.