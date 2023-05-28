28 мая, 15:29
Выборы президента Турции

Обстановка в центре Анкары спокойная после начала подсчетов голосов

Как отметил корреспондент ТАСС, локальных стычек отдельных групп сторонников двух кандидатов не зафиксировано

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Обстановка в центральной части Анкары после начала подсчета голосов во втором туре президентских выборов вполне спокойная. Локальных стычек отдельных групп сторонников двух кандидатов не зафиксировано, передает корреспондент ТАСС.

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На улицах, примыкающих к центральной площади Кызылай, дежурят наряды полиции, горожане и гости столицы ведут себя спокойно.

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось в 08:00 по местному времени (совпадает с московским) и завершилось в 17:00. К 1 июня ЦИК планирует объявить окончательные результаты как президентских выборов, так и парламентских, которые прошли 14 мая.

На высший государственный пост претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. 

Теги:
ТурцияВыборы президента Турции
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