СМИ: Эрдоган обходит Кылычдароглу на 0,9 п. п. после подсчета почти 85% бюллетеней

По сведениям газеты Yeni Şafak, действующий президент Турции лидирует с 52,9%

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обходит кандидата от оппозиции Кемаль Кылычдароглу во втором туре выборов главы государства по итогам обработки более 85% бюллетеней с минимальным отрывом. Эти данные передает в воскресенье оппозиционный канал Halk TV.

По его информации, разрыв составляет 0,9 процентного пункта.

Проправительственная газета Yeni Şafak в свою очередь передает данные ЦИК по итогам обработки 87% бюллетеней. Эрдоган лидирует с 52,9%. Для победы необходимо набрать большинство голосов.

По сведениям государственного телеканала TRT, Эрдоган набирает 52,93% голосов, у Кылычдароглу 47,07% после обработки 87,55% бюллетеней.

Согласно данным агентства Anadolu, Эрдоган набирает 52,34% голосов, Кылычдароглу получает 47,66% после обработки 95,34% бюллетеней.

В новость внесены изменения (19:26 мск) - меняются данные о количестве голосов.