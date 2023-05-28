В Греции приняли присягу депутаты парламента перед его роспуском 29 мая

Новые выборы состоятся 25 июня

АФИНЫ, 28 мая. /ТАСС/. Депутаты парламента Греции нового состава, избранного на выборах 21 мая, приняли в воскресенье присягу на заседании, после чего в понедельник последует роспуск законодательного органа с целью проведения новых выборов 25 июня. На заседании председательствовал временно исполняющий обязанности первого вице-спикера Никитас Какламанис.

Присягу для православных депутатов проводил предстоятель Элладской православной церкви архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним. Четыре депутата-мусульманина приняли ее на Коране, а часть депутатов пожелали принять участие в светской церемонии.

Дебаты в парламенте по традиции в первый день работы не проводятся. На втором заседании в понедельник утром состоятся, как того требует регламент, выборы председателя и президиума законодательного органа. В понедельник во второй половине дня президент Греции Катерина Сакелларопулу подпишет указ о роспуске парламента и объявит о проведении новых общенациональных выборов 25 июня.