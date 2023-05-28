28 мая, 16:01
Выборы президента Турции

В Стамбуле сотни людей собираются у штаба партии, которую возглавляет Эрдоган

Сторонники Эрдогана собираются у штаба Партии справедливости и развития
© Александр Бурмистров/ ТАСС

Люди скандируют лозунги в поддержку президента

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Несколько сотен людей в Стамбуле собрались в воскресенье у местного штаба Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает корреспондент ТАСС.

После закрытия участков люди стали активно собираться вдоль оживленной дороги около штаба, по которой проезжают сигналящие автомобили с турецкими флагами. Многие из собравшихся также держат в руках флаги ПСР. Люди скандируют лозунги в поддержку Эрдогана. Рядом со штабом в прямом эфире транслируется подсчет голосов. Обстановка в целом спокойная, рядом со штабом дежурят десятки полицейских.

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось в 08:00 по местному времени (совпадает с московским) и завершилось в 17:00. К 1 июня ЦИК планирует объявить окончательные результаты как президентских выборов, так и парламентских, которые прошли 14 мая.

На высший государственный пост претендуют действующий президент Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипКылычдароглу, КемальВыборы президента Турции
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация