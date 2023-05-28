В Стамбуле сотни людей собираются у штаба партии, которую возглавляет Эрдоган

Люди скандируют лозунги в поддержку президента

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Несколько сотен людей в Стамбуле собрались в воскресенье у местного штаба Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает корреспондент ТАСС.

После закрытия участков люди стали активно собираться вдоль оживленной дороги около штаба, по которой проезжают сигналящие автомобили с турецкими флагами. Многие из собравшихся также держат в руках флаги ПСР. Люди скандируют лозунги в поддержку Эрдогана. Рядом со штабом в прямом эфире транслируется подсчет голосов. Обстановка в целом спокойная, рядом со штабом дежурят десятки полицейских.

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось в 08:00 по местному времени (совпадает с московским) и завершилось в 17:00. К 1 июня ЦИК планирует объявить окончательные результаты как президентских выборов, так и парламентских, которые прошли 14 мая.

На высший государственный пост претендуют действующий президент Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.