28 мая, 16:16
Выборы президента Турции

Анталья встретила первые результаты выборов президента Турции без волнений

Подсчет голосов не нарушил привычной жизни города

АНТАЛЬЯ /Турция/, 28 мая. /ТАСС/. Спокойная обстановка в Анталье сохраняется после оглашения первых результатов второго тура выборов президента Турции. Начавшийся подсчет голосов не нарушил привычной жизни города, передает корреспондент ТАСС.

Местные жители с вниманием следили за результатами на своих избирательных участках, а после вернулись к своим делам. Туристов этот процесс не затронул.

Усиления мер безопасности в настоящее время не наблюдается. Аэропорт города функционирует без перебоев.

На участках, где побывал корреспондент ТАСС, к тому моменту лидировал кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Голосование во втором туре президентских выборов в Турции началось в 08:00 по местному времени (совпадает с московским) и завершилось в 17:00. К 1 июня Высшая избирательная комиссия планирует объявить окончательные результаты как президентских выборов, так и парламентских, которые прошли 14 мая.

На высший государственный пост претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и Кылычдароглу. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипКылычдароглу, КемальВыборы президента Турции
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