На Украине заявили, что отобрали летчиков для обучения управлению истребителями F-16

Глава Минобороны страны Алексей Резников не стал сообщать, когда именно Украине поставят F-16 и в каком количестве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже отобрали пилотов для того, чтобы отправить их учиться управлению американскими истребителями F-16, которые западные союзники намерены передать Киеву, помимо этого, обучать планируют и обслуживающий персонал для самолетов. Об этом в воскресенье заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Когда будут готовы технологично все необходимые условия, мы начнем обучение. Главное, что наши пилоты готовы, командование Воздушных сил уже отобрало кандидатов, соответствующее количество пилотов, а также, кроме пилотов, хочу подчеркнуть, это инженеры, техники, механики, потому что эксплуатация такой серьезной системы, как современный боевой самолет, требует не только навыков пилотирования, но и системы обслуживания", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

При этом он не стал сообщать, когда именно Украине будут поставлены F-16 и в каком количестве.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.