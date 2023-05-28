Президент Болгарии вручит второй мандат на формирование нового правительства 29 мая

Его получит блок коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"

СОФИЯ, 28 мая. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев вручит 29 мая второй мандат на право сформировать новое правительство страны. Его получит блок коалиций "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ), занявший второе место на состоявшихся 2 апреля досрочных парламентских выборах.

"В понедельник, 29 мая, президент Румен Радев в 17:00 [по местному времени] [совпадает с мск] вручит мандат на право сформировать правительство кандидату на пост премьер-министра, определенному второй по численности парламентской группой в 49-м Народном собрании - "Продолжаем перемены" - "Демократическая Болгария", - сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства.

Ранее нереализованный первый мандат главе государства вернула коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил (СДС).

Эксперты на данный момент не могут оценить вероятность успешного формирования правительства со второй попытки.

Политический кризис

В субботу политическая партия ГЕРБ заявила о замораживании переговоров с ПП - ДБ о формировании нового правительства страны. Это произошло после публикации в пятницу аудиозаписи заседания национального совета ПП - ДБ, где лидеры коалиции рассказали об уже состоявшихся консультациях насчет внутренней политики Болгарии с руководством ЕС и представителями неназванного посольства. Из записи следует, что сопредседатель ПП - ДБ Кирил Петков (бывший премьер) получил согласие главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на вступление Болгарии в еврозону, даже без соответствия всем критериям членства. Согласно записи, коллега Петкова Асен Василев (экс-министр финансов) сообщил, что договорился о кандидатурах новых руководителей специальных служб страны с неназванным посольством. Это вызвало острую реакцию болгарских политиков.

"Невозможно строить демократию на базе лжи, подрыва основ государства и несоблюдения республиканских принципов", - заявила Мария Габриэль, кандидат на пост премьер-министра от партии ГЕРБ, на брифинге. При этом она добавила, что "замораживание переговоров означает, что они могут быть и разморожены".

В воскресенье Петков написал в Twitter, что "Болгария нуждается в стабильном проевропейском правительстве, которое должно работать над вступлением страны в Шенген и еврозону, [бороться] за истинную судебную реформу, которая будет препятствовать российскому вмешательству". Также он выразил уверенность, что попытки использовать "неавторизованные записи частных политических встреч, чтобы вызвать правовой хаос", не увенчаются успехом.

Досрочные парламентские выборы прошли в Болгарии 2 апреля. В них победил блок ГЕРБ и Союза демократических сил, набравший 26,49% голосов, он получил 69 депутатских мандатов из 240. Блок партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" получил 24,57% голосов (64 мандата). Третье место заняла партия "Возрождение" (14,16%, 37 мандатов). Движение за права и свободы получило 13,72% голосов (36 мандатов), коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" - 8,93% (23 мандата). Наименьшее количество депутатов (11) имеет партия "Есть такой народ", набравшая 4,11% голосов избирателей.