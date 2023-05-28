Сторонники Эрдогана собираются перед президентским комплексом в Анкаре

Наряды полиции оцепили территорию дворца

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Сторонники действующего президента, лидера Партии справедливости и развития Турции Реджепа Тайипа Эрдогана активно стягиваются к президентскому комплексу Бештепе в Анкаре, передают корреспонденты ТАСС.

Вся территория дворца оцеплена нарядами полиции. Звучат песни и лозунги в поддержку Эрдогана. В автомобилях люди зажигают файеры.

Сторонники Эрдогана устроили автопробег в центре Анкары.

Параллельно на площадь Кызылай в центре столицы стягивается все больше нарядов полиции. Она оцеплена по периметру, на некоторых прилегающих улицах перекрыто движение. Как пояснили корреспондентам ТАСС полицейские, меры приняты на случай возможных инцидентов.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08:00 по местному времени (совпадает с московским) до 17:00. Подсчет голосов продолжается.