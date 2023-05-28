Глава МИД Австрии вновь заявил о наличии контактов с Россией на различных уровнях

При этом, как считает Александер Шалленберг, отношения между Веной и Москвой, "полностью разрушены"

ВЕНА, 28 мая. /ТАСС/. Австрия поддерживает контакты с Россией на различных уровнях. Об этом заявил глава МИД республики Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse, опубликованном в воскресенье.

"Разумеется, есть контакты на различных уровнях. Россия не исчезла с земного шара", - сказал министр.

При этом он отказался комментировать слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в Москве с удивлением восприняли прежние высказывания Шалленберга о якобы имеющих место неформальных контактах между двумя странами.

Министр также заявил, что отношения между Австрией и Россией "полностью разрушены", а российским властям "невозможно доверять".