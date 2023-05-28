28 мая, 17:02,
обновлено 28 мая, 17:10
Выборы президента Турции

Партия Эрдогана назвала второй тур выборов президента Турции "праздником демократии"

EPA-EFE/ MURAD SEZER / POOL
Реджеп Тайип Эрдоган
© EPA-EFE/ MURAD SEZER / POOL

Как добавили в ПСР, "победителем будет вся Турция"

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Партия справедливости и развития (ПСР), председателем которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, назвала второй тур президентских выборов "праздником демократии".

"Это праздник демократии. Победителем будет вся Турция. Никто из наших граждан не должен быть обижен и расстроен. Ни один гражданин не будет проигравшим. Давайте встретим результаты выборов со зрелостью и поздравим друг друга с укреплением нашей демократии", - написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь ПСР Омер Челик. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВыборы президента Турции
© Информационное агентство ТАСС
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