28 мая, 17:14
Выборы президента Турции

Орбан поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции

По предварительным данным, он набирает во втором туре выборов 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней

БУДАПЕШТ, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов в воскресенье.

"Поздравления президенту Эрдогану с его убедительной победой на выборах!", - написал глава венгерского правительства в Twitter. "Поздравляю, господин президент!" - добавил Орбан на турецком языке, сопроводив запись своей фотографией с Эрдоганом.

Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней. Такие данные ЦИК приводит в воскресенье государственное агентство Анадолу. Соперник Эрдогана - лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - отстает от него с 47,79% голосов. 

Теги:
ТурцияВенгрияЭрдоган, Реджеп ТайипОрбан, ВикторКылычдароглу, КемальВыборы президента Турции
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