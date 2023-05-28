28 мая, 17:50
Выборы президента Турции

Эмир Катара поздравил Эрдогана с победой на выборах

По последним данным, по итогам обработки около 99% бюллетеней он набирает во втором туре выборов президента Турции 52,21% голосов

ДУБАЙ, 28 мая. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поздравил в воскресенье действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах до завершения подсчета голосов.

"Мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган, поздравляю вас с победой и желаю вам успехов на новом посту, чтобы вы привели братский турецкий народ к прогрессу и процветанию, а также укрепили отношения между нашими странами", - написал шейх Тамим в Twitter.

Как сообщает государственное информационное агентство Anadolu, согласно последним данным Высшей избирательной комиссии, по итогам обработки около 99% бюллетеней Эрдоган набирает во втором туре выборов президента Турции 52,21% голосов, его конкурент Кемаль Кылычдароглу - 47,79%. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипКылычдароглу, КемальВыборы президента Турции
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