Эмир Катара поздравил Эрдогана с победой на выборах

По последним данным, по итогам обработки около 99% бюллетеней он набирает во втором туре выборов президента Турции 52,21% голосов

ДУБАЙ, 28 мая. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани поздравил в воскресенье действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах до завершения подсчета голосов.

"Мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган, поздравляю вас с победой и желаю вам успехов на новом посту, чтобы вы привели братский турецкий народ к прогрессу и процветанию, а также укрепили отношения между нашими странами", - написал шейх Тамим в Twitter.

Как сообщает государственное информационное агентство Anadolu, согласно последним данным Высшей избирательной комиссии, по итогам обработки около 99% бюллетеней Эрдоган набирает во втором туре выборов президента Турции 52,21% голосов, его конкурент Кемаль Кылычдароглу - 47,79%.