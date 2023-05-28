Алиев поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Президент Азербайджана пожелал турецкому лидеру новых успехов в деятельности на благо народа и прогресса страны

БАКУ, 28 мая. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил по телефону Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба главы азербайджанского государства.

"Расценив эту победу как доверие народа Турции к политике, проводимой Реджепом Тайипом Эрдоганом, президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что под его лидерством в предстоящие годы всестороннее развитие Турции продолжится", - говорится в сообщении.

Алиев пожелал Эрдогану новых успехов в деятельности на благо турецкого народа и прогресса страны.

Азербайджанский лидер пригласил турецкого коллегу посетить с официальным визитом его страну. "Приглашение было с благодарностью принято", - отмечается в сообщении.

Алиев и Эрдоган выразили уверенность в том, что дружеские и братские отношения между двумя странами будут и впредь успешно развиваться во всех сферах. "В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества", - уточняется в сообщении.

По данным агентства Anadolu, Эрдоган лидирует во втором туре выборов с 51,97% голосов после обработки почти 99,9% бюллетеней, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 48,03%.