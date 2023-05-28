Эрдоган заявил, что народ на пять лет передал ему ответственность за управление страной

Действующий президент Турции назвал итоги выборов праздником демократии

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, набравший большинство голосов в состоявшемся в воскресенье втором туре выборов главы республики, назвал их итоги праздником демократии.

"Завершился второй тур выборов президента. Благодарю наш народ за праздник демократии, который он нам подарил. Благодарю также наш народ за то, что на ближайшие пять лет он передал нам ответственность за управление страной", - сказал Эрдоган на митинге в стамбульском районе Кысытлы перед вылетом в Анкару, где он намерен обратиться к мировому сообществу из президентского дворца.

По словам Эрдогана, ему звонят мировые лидеры, поздравляя с победой на выборах. "Только что позвонил мой брат, президент Азербайджана Ильхам Алиев. Звонил мой брат, президент Узбекистана [Шавкат] Мирзиёев. Звонил также премьер Ливии", - отметил Эрдоган.