Президент Узбекистана поздравил Эрдогана с победой на выборах

По последним данным, действующий президент Турции набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней

ТАШКЕНТ, 28 мая. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в воскресенье в ходе телефонного разговора поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с "исторической победой" на выборах.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 мая в ходе телефонного разговора искренне поздравил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с убедительной исторической победой на президентских выборах", - говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Мирзиёев подчеркнул, что "высокая явка избирателей и результаты второго тура голосования свидетельствуют об убедительной поддержке дружественным турецким народом политики и курса реформ действующего главы государства", - отметили в пресс-службе.

В ходе беседы были рассмотрены также актуальные вопросы дальнейшего углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества. Главы государств также обменялись мнениями по вопросам международной политики и регионального взаимодействия.

По последним данным, Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней. Такие данные ЦИК приводит государственное агентство Анадолу. Кемаль Кылычдароглу получает 47,79% голосов. По информации агентства, остаются необработанными порядка 600 тыс. голосов. Оппозиционные СМИ - агентство ANKA и канал Halk TV - также отдают лидерство Эрдогану, который, по их данным, набирает 51,8% голосов по итогам обработки 97% бюллетеней.