Глава ПНЕ Ливии поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Как отметил Абдель Хамид Дбейба, "эта победа произошла, чтобы возродить доверие турецкого народа к успешным проектам и политике" Реджепа Тайипа Эрдогана

КАИР, 28 мая. /ТАСС/. Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба поздравил в воскресенье Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции.

"Эта победа произошла, чтобы возродить доверие турецкого народа к успешным проектам и политике президента Эрдогана, которые поставили его страну в ряды развитых стран", - написал Дбейба на своей официальной странице в Twitter.

Как сообщает государственное информационное агентство Anadolu, согласно последним данным ЦИК, по итогам обработки около 99% бюллетеней Эрдоган набирает во втором туре выборов президента Турции 52,21% голосов, его конкурент Кемаль Кылычдароглу - 47,79%.