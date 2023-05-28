28 мая, 17:30
Выборы президента Турции

Глава ПНЕ Ливии поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Как отметил Абдель Хамид Дбейба, "эта победа произошла, чтобы возродить доверие турецкого народа к успешным проектам и политике" Реджепа Тайипа Эрдогана

КАИР, 28 мая. /ТАСС/. Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба поздравил в воскресенье Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции.

"Эта победа произошла, чтобы возродить доверие турецкого народа к успешным проектам и политике президента Эрдогана, которые поставили его страну в ряды развитых стран", - написал Дбейба на своей официальной странице в Twitter.

Как сообщает государственное информационное агентство Anadolu, согласно последним данным ЦИК, по итогам обработки около 99% бюллетеней Эрдоган набирает во втором туре выборов президента Турции 52,21% голосов, его конкурент Кемаль Кылычдароглу - 47,79%. 

Теги:
ТурцияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипВыборы президента Турции
© Информационное агентство ТАСС
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