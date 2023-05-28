Президент Сербии поздравил Эрдогана с победой на выборах

По словам Александара Вучича, для Сербии "Турция является исключительно важным партнером не только в сфере экономических и двусторонних отношений, но и на международной политической арене"

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поздравил действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов.

"От своего имени и от имени граждан Республики Сербия я направляю вам сердечные поздравления в связи с новым избранием на пост президента Турецкой Республики. Желаю, чтобы и в этот раз вы остались посвящены дальнейшему развитию вашей страны и благополучию ее граждан", - приводит слова Вучича его пресс-служба.

"Для нас Турция является исключительно важным партнером не только в сфере экономических и двусторонних отношений, но и на международной политической арене. Надеюсь, что, помимо существующих крупных проектов, мы будем вместе работать над новыми инициативами, которые ускорят уверенное развитие всего региона, а также сблизят людей и свяжут экономики во благо всех наших граждан", - продолжил Вучич.

Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,03% голосов по итогам обработки около 99,8% бюллетеней. Такие данные ЦИК приводит в воскресенье государственное агентство Анадолу. Соперник Эрдогана - лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - получил 47,97% голосов.