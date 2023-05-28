Белоруссия приняла меры по прикрытию дорог на границе с Россией

В Минске заявили, что речь идет о дорогах неосновного пользования

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Белоруссия приняла необходимые меры по прикрытию дорог на границе с Россией. Об этом в показанном в воскресенье интервью телеканалу ОНТ заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Обратили внимание на восточную границу. <...> Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнеров - Российской Федерации, ряд шагов мы предприняли по прикрытию различных дорог неосновного пользования", - сказал он.

Вольфович отметил, что в связи с образовавшимися после начала проверок автомобилей очередями на пунктах пропуска на ряде автодорог "было небольшое возмущение в прессе". "Но это [введение проверок на границе] было направлено прежде всего для обеспечения безопасности людей как на территории Республики Беларусь, так и России", - подчеркнул госсекретарь белорусского Совбеза.

В начале мая в Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили ТАСС об установлении контроля на границе с Россией в рамках реализации двустороннего соглашения о взаимном признании виз. Позднее глава белорусского МИД Сергей Алейник отметил, что "это не совсем контроль, это, скорее, мониторинг ситуации на границе", который осуществляется в тесном взаимодействии с российской стороной. Министр подчеркивал, что "ситуация на российско-белорусской границе достаточно спокойная". Пограничный контроль органами пограничной службы Белоруссии на белорусско-российской границе не осуществлялся с 1995 года.

Соглашение, согласно которому иностранцы, получившие визу России или Белоруссии, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы, было подписано в Минске 19 июня 2020 года. Режим взаимного признания виз распространяется и на лиц, имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или приглашение на посещение международного спортивного мероприятия в России или Белоруссии. Документ предусматривает, что каждая из сторон - Россия или Белоруссия - сможет отказать во въезде либо сократить срок пребывания на своей территории любого иностранца, "если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка, защиты здоровья населения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством".

Соглашение вступает в силу через 30 дней после получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур. Белорусская сторона завершила такие процедуры в начале декабря 2020 года, российская - в конце января 2023 года. В середине января замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил о том, что начало действия соглашения возможно не ранее марта 2023 года.