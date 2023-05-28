Глава МИД Австрии призвал рассматривать статус Крыма отдельно от вступления Украины в ЕС

Александер Шалленберг отметил, что ЕС поддерживает "полное восстановление целостности и суверенитета" Украины

ВЕНА, 28 мая. /ТАСС/. Евросоюз не признает воссоединение Крыма с Россией, но вопрос о статусе полуострова должен рассматриваться отдельно от вопроса вступления Украины в объединение. Такое мнение выразил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse, опубликованном в воскресенье.

"Мы никогда не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма со стороны России. Вопрос Крыма нужно рассматривать независимо от вопроса членства Украины в Евросоюзе", - сказал министр.

На вопрос о том, считает ли он возможным вступление "Украины со спорными границами" в Евросоюз, министр заявил, что до окончания боевых действий дать однозначный ответ нельзя.

При этом Шалленберг отметил, что ЕС поддерживает "полное восстановление целостности и суверенитета" Украины.

В феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта этот документ ратифицировало Федеральное собрание.