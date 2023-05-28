28 мая, 17:54

В Минске заявили, что Запад не оставил ему выбора, кроме как разместить ТЯО

Как отметили в Белоруссии, все обещания Запада "рухнули в Лету"

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Белоруссия разместит на своей территории российское тактическое ядерное оружие (ТЯО), так как Запад не оставил Минску других путей. Об этом в показанном в воскресенье интервью телеканалу ОНТ заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Запад просто не оставил Белоруссии других путей", - сказал он.

Вольфович пояснил, что в 1990-х годах "Запад, прежде всего США, гарантировал обеспечение безопасности, отсутствие каких-либо санкций в отношении Белоруссии, но сегодня все нарушено, все обещания рухнули в Лету". 

Теги:
Белоруссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация