28 мая, 18:10

В центре Антальи усилили меры безопасности

АНТАЛЬЯ /Турция/, 28 мая. /ТАСС/. Полиция усилила меры безопасности в центре Антальи, у главной туристической улицы Шарамполь возле крупного торгового центра "Марканталья", дежурит усиленный наряд полицейских с бронеавтомобилем, передает корреспондент ТАСС.

Здесь же неподалеку сторонники президента республики Тайипа Эрдогана начали праздновать его победу на выборах. Около тридцати человек собралось у дороги с государственными и партийными флагами, они скандируют и приветствуют проезжающие автомобили. Водители активно сигналят в ответ. Собравшиеся запустили непродолжительный салют. По городу начали передвигаться машины, также украшенные флагами.

В остальном в городе сохраняется спокойная обстановка. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация