В центре Антальи усилили меры безопасности

АНТАЛЬЯ /Турция/, 28 мая. /ТАСС/. Полиция усилила меры безопасности в центре Антальи, у главной туристической улицы Шарамполь возле крупного торгового центра "Марканталья", дежурит усиленный наряд полицейских с бронеавтомобилем, передает корреспондент ТАСС.

Здесь же неподалеку сторонники президента республики Тайипа Эрдогана начали праздновать его победу на выборах. Около тридцати человек собралось у дороги с государственными и партийными флагами, они скандируют и приветствуют проезжающие автомобили. Водители активно сигналят в ответ. Собравшиеся запустили непродолжительный салют. По городу начали передвигаться машины, также украшенные флагами.

В остальном в городе сохраняется спокойная обстановка.