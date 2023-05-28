28 мая, 18:22
Военная операция на Украине

СМИ: Россия уничтожила почти все беспилотники Bayraktar на Украине

EPA-EFE/ LESZEK SZYMANSKI
Беспилотник Bayraktar TB2
© EPA-EFE/ LESZEK SZYMANSKI

Как сообщил портал Business Insider, оставшиеся экземпляры используются лишь в целях разведки и наблюдения

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Украина лишилась почти всех ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) турецкого производства Bayraktar TB2. Об этом сообщил в воскресенье портал Business Insider со ссылкой на эксперта американского Центра военно-морского анализа (CNA, Center for Naval Analyses) Сэмюэла Бендетта.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

По его сведениям, за год Россия сбила почти все Bayraktar, оставшиеся экземпляры используются лишь в целях разведки и наблюдения.

Как указал в интервью порталу Бендетт, турецкие беспилотники хорошо работают в условиях, когда нет развитой системы противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы. "Как относительно медленный и летающий на малых высотах БПЛА он [Bayraktar] может становиться целью для хорошо организованных систем противовоздушной обороны", - добавил эксперт.

В апреле командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Демин сообщил, что с начала специальной военной операции были уничтожены более 100 беспилотников Bayraktar. 

Теги:
УкраинаТурцияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация