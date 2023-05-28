Мадуро поздравил Эрдогана с победой на выборах

По словам президента Венесуэлы, его страна готова вместе с Турцией "вместе продолжать работать над построением нового мира"

КАРАКАС, 28 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции и с победой на парламентских выборах.

"Венесуэла празднует победу нашего брата и друга Тайипа Эрдогана, который выиграл президентские и парламентские выборы. Мы поздравляем турецкий народ с этой победой и готовы вместе продолжать работать над построением нового мира. Да здравствует Турция!" - написал Мадуро в воскресенье в Twitter.

По сообщению государственного информационного агентства Anadolu, по итогам обработки около 99% бюллетеней Эрдоган набирает во втором туре выборов президента Турции 52,21% голосов, его конкурент Кемаль Кылычдароглу - 47,79%.

Политические и экономические отношения Венесуэлы и Турции получили динамичное развитие после официального визита Эрдогана в южноамериканскую страну в 2018 году. Подписаны и реализуются двусторонние соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, об инвестициях в малый и средний бизнес, о рыболовстве, туризме, спорте, здравоохранении, образовании и культуре. В июне прошлого года Мадуро совершил официальный визит в Турцию.